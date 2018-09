Buoni sconto per acquistare a prezzi agevolati spray antiaggressione al peperoncino in armeria: l’idea è della sezione della Lega di Castellanza, nel Varesotto, che domenica 23 settembre allestirà un gazebo nella piazza centrale della città e distribuirà i buoni a tutte le donne interessate.“Vogliamo dare un contributo concreto, aiutando le castellanzesi e non solo loro, dato che la nostra iniziativa è aperta a tutti, a sentirsi più sicure – spiega Angelo Soragni, capogruppo leghista in consiglio comunale – Grazie a questi buoni, che saranno disponibili anche nelle prossime settimane presso la nostra sede, le donne potranno comprare lo spray al peperoncino in un’armeria di Legnano, a pochi passi dal confine con Castellanza, spendendo 10 euro invece di 15. Anche tra le raccomandazioni pubblicate sul sito del Telefono Rosa di Torino c’è quella di tenere in borsa lo spray per difendersi in caso di aggressione”.

Una misura precauzionale che però lascia scettica la sindaca castellanzese, Mirella Cerini (eletta con una lista civica): “Non vorrei si diffondesse un inutile allarmismo perché nella nostra città non c’è nessuna emergenza di questo tipo, anzi gli episodi di violenza sulle donne sono al di sotto della media del territorio. Il più recente che si è verificato a Castellanza era peraltro un episodio di violenza domestica, risolto con un pronto intervento della nostra Polizia locale. Non abbiamo bisogno che si fomenti la paura”.

D’altra parte, “i dati dell’Istat, che non sono stati certo raccolti dalla Lega, parlano di un milione e 517mila donne che hanno subito violenza fisica in Italia negli ultimi cinque anni e di 245mila che hanno subito stupri o tentativi di stupro – conclude Soragni – Se una donna potesse girare da sola in tranquillità dopo le 23 per le strade di un qualunque centro urbano non vedrei la necessità dello spray, ma purtroppo non mi sembra sia così”.