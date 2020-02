ROMA – “Una Var Challenge non mi convince”. Così Michele Uva, vicepresidente Uefa, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio1, boccia l’ipotesi della Figc di dare la possibilità agli allenatori di chiamare l’utilizzo della tecnologia quando non palesemente utilizzata dagli arbitri. La proposta di sperimentazione era stata lanciata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Challenge come interferenza

“Personalmente, vengo da pallavolo e basket e non sono convintissimo. Lo vedo come un’interferenza che va contro l’indipendenza della scelta dell’arbitro sulla decisione finale. Ma è giusto che venga analizzato, venga provato, testato”. Uva, però, ammette che qualcosa bisognerà modificare nella valutazione della Var. “Bisogna evolvere nel protocollo e non è semplice. In tutti i campionati si vede che c’è disomogeneità. Il protocollo va uniformato. Resta comunque una novità epocale per il calcio, un grande aiuto per gli arbitri”.

Serie A appassionante

Il numero 2 dell’Uefa parla poi del campionato italiano con tre squadre racchiuse in 3 punti e una corsa scudetto quanto mai incerta a questo punto della stagione. “Seguo il campionato italiano, la Lazio sta esprimendo un grandissimo gioco, gioca ad altissimi ritmi. Un campionato così affascinante non si vedeva da un decennio. Sono contento di vedere questa lotta che fa bene all’appeal del campionato italiano, sperando che lo stesso livello venga portato anche nelle competizioni europee: sarebbe bello se si arrivasse fino in fondo”.

Capitolo Fair play finanziario

Uva è anche tornato sul fair play finanziario, dopo la decisione di escludere il Manchester City per due anni dalle Coppe. “Ha portato a risultati straordinari, non è un sistema per punire qualcuno, ma per mantenere un equilibrio competitivo. Cosa dobbiamo aspettarci dopo il caso Manchester City? Che tutti rispettino le regole, nel rispetto delle regole c’è maggiore equilibrio e maggiore competitività. Ci deve essere un equilibrio fra costi e ricavi, le regole sono chiare, chi le viola viene deferito a una commissione indipendente che guarda tutti i documenti, approfondisce i conti e poi giudica un’eventuale sanzione – continua il dirigente italiano -. Psg graziato? Non posso entrare nel merito di quello che decide la Camera giudicante, non conosco le carte né voglio conoscerle, ma se hanno deciso così significa che sono situazioni totalmente differenti. Anche altri club sono stati esclusi dalle Coppe quando non vengono rispettate le regole, vedi il Milan”.







