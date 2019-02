Un 3-3 all’ultimo respiro quello tra Fiorentina e Inter con i viola che acciuffano il pari al 101′ con un calcio di rigore molto discusso che lascia l’amaro in bocca e tantissimi dubbi. Gli 11 di Pioli raggiungono sul 3-3 l’Inter dopo un match ricco di emozioni e sorprese. Qualcuna molto amara. Come Veretout al 101′ che trasforma il penalty, facendo infuriare gli avversari. I padroni di casa mettono comunque a segno un gol con Muriel e un autogol di De Vrij. Per l’Inter ci pensano Vecino, Politano e Perisic. Con questo pareggio i nerazzurri salgono a 47, a +2 sul Milan, mentre la Fiorentina raggiunge la Sampdoria a quota 36.

