Collina: “Ridurre i tempi tecnici”

“Il Var non spegne l’entusiasmo, credo anzi che lo raddoppi”. E’ il pensiero di Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitrale della Fifa, nel suo intervento al Festival dello sport di Trento. Presente anche Gianni Infantino, d’accordo con l’ex direttore di gara: “Il calcio, grazie alla Var, è più bello, pulito e giusto”.

Var dunque promosso, ma comunque migliorabile. “L’esigenza è ridurre i tempi tecnici necessari, avere una tecnologia, un’intelligenza artificiale, che ti permetta già di selezionare le migliori immagini”, aggiunge Collina che guarda poi al futuro: “Siamo già in moto per i mondiali del 2022, la logistica non sarà semplice ma ce la faremo. Sulla selezione degli arbitri le 211 federazioni e ovviamente anche l’Italia stanno già facendo un lavoro ottimale. Per il 2026, visti i numeri, arbitreremo maggiormente, magari affidando a ciascun arbitro più partite”.

Infantino: “Inizialmente ero scettico”

A Trento c’era anche il numero uno della Fifa, Gianni Infantino. Anche lui molto soddisfatto del Var: “Ero abbastanza scettico, forse per la mia influenza italiana, però mi sono reso conto che effettivamente aiuta. Noi non ci rendiamo conto che il lavoro dell’arbitro è difficilissimo. E se ce ne rendiamo conto, non lo diciamo: sono degli eroi, a parte essere dei ‘maniaci’ professionali. Poterli aiutare senza snaturare il flusso il gioco, è una bella cosa e oggi, dopo un paio di anni, il termine Var è già entrato nel vocabolario mondiale anche per altri ambiti”.

“Mondiale a 48 squadre sarà spettacolare”

Infantino ha fatto poi il punto sui due prossimi Mondiali. Prima la difesa dell’assegnazione di Qatar 2022 (che si giocherà a dicembre): “E’ una novità, dal punto di vista tecnico sono sicuro che sarà spettacolare, con giocatori freschi e non a fine stagione. Gli stadi saranno bellissimi, i campi spettacolari: si scoprirà una parte del mondo che molti non conoscevano. Molti criticavano la scelta di Russia 2018 ma è stato il migliore Mondiale di sempre. E in Qatar vogliamo fare ancora di più”. Poi quello del 2026, in Nordamerica, e che sarà ampliato a 48 nazionali: “E’ più un torneo dei popoli, un evento sociale incredibile in cui la gente si ferma per seguire partite di calcio. E’ una conseguenza naturale della globalizzazione del calcio, è una sfida di questa nuova Fifa”. Chiusura sul razzismo: “Non è fenomeno solo italiano, non bisogna nasconderlo ma condannarlo in ogni sua forma. E agire: la Figc del presidente Gravina, che ringrazio, ha intrapreso passi importanti, con sanzioni per gli idioti che pensano ancora di poter comportarsi come razzisti. Bisogna prendere il problema sul serio, la nostra società sta diventando molto aggressiva. Oggi, nel 2019, è facile identificare anche chi fa ‘bu’: si prende, si porta fuori e non si fa entrare più nello stadio. E poi sono atti di natura penale, ci sono le leggi. E qualora non ci siano, vanno fatte”.