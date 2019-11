“Spero che Amadeus stia guardando…”. Vanessa Incontrada a Sanremo? Sì, secondo la platea di Twitter. L’attrice e showgirl spagnola incanta il pubblico con la sua apparizione a Domenica In, accanto a Gigi D’Alessio. “Siamo tutti d’accordo nel dire che Vanessa debba andare a Sanremo?”, si domanda un utente, collezionando decine di like e promuovendo una sorta di improvvisata petizione in vista del prossimo Festival. “Amadeus, regalaci Vanessa Incontrada come presentatrice a Sanremo 2020, grazie”, scrive un’altra persona, con un altro cinguettio che riscuote un ampio consenso.

