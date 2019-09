Van Morrison, Three Chords and the Truth: la data di uscita e la tracklist del nuovo album di inediti del noto cantautore nordirlandese.

Van Morrison sta per rilasciare un nuovo album di inediti. S’intitola Three Chords and the Truth e conterrà quattordici canzoni originali, scritte e prodotte dall’ex Them, e tanti ospiti di prestigio.

Andiamo a scoprire tutte le novità sull’ennesima fatica discografica di un cantautore tanto prolifico quanto talentuoso.

Van Morrison, Three Chords and the Truth: uscita e tracklist

Il nuovo disco di Van Morrison, che porta nel titolo una citazione del grande Willie Nelson, uscirà il 25 ottobre. Al suo interno saranno presenti quattordici canzoni originali scritte dal cantautore, eccezion fatta per If We Wait for Mountins, scritta con Don Black.

All’interno del disco sono presenti come ospiti il chitarrista Jay Berliner e il cantante Bill Medley dei Righteous Brothers.

Questa la tracklist integrale:

1 – March Winds in February

2 – Fame Will Eat the Soul

3 – Dark Night of the Soul

4 – In Search of Grace

5 – Nobody in Charge

6 – You Don’t Understand

7 – Read Between the Lines

8 – Does Love Conquer All?

9 – Early Days

10 – If We Wait for Mountains

11 – Up on Broadway

12 – Three Chords and the Truth

13 – Bags Under My Eyes

14 – Days Gone By

Van Morrison in concerto: il tour del cantautore

Non solo un nuovo album. Il cantautore di Belfast sarà infatti impegnato dal 2 ottobre da un nuovo tour in giro per il mondo. Partirà da Reno, in California, e farà ben ventiquattro tappe tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

L’ultima data finora annunciata è quella del Palladium di Londra, il 25 marzo 2020. E l’Italia? Per ora i fan dell’immenso artista di Moondance dovranno aspettare ancora per poterlo ammirare dal vivo. Non sono infatti ancora previsti concerti negli stati dell’Europa continentale.

Di seguito il suo ultimo singolo, Dark Night of the Soul:

