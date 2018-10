La procura di Torino intende chiedere l’archiviazione dell’inchiesta sul rogo dello scorso 24 gennaio alla Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemonte e abbazia che ispirò a Umberto Eco “Il nome della rosa”. Dalla perizia chiesta dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, secondo quanto appreso, non emergerebbero elementi per sostenere l’accusa in un processo contro l’unico indagato, l’operaio di una ditta edile che stava eseguendo lavori di ristrutturazione.

Esclusa ogni ipotesi dolosa, secondo i periti l’incendio, che ha causato danni per circa mezzo milione di euro, si è innescato a causa dei lavori, che però sono stati eseguiti a regola d’arte. L’operaio, inoltre, è rimasto a vigilare l’area per il tempo dovuto (circa un’ora). Le fiamme, nate dalla stesura di uno strato di bitume per impermeabilizzare il tetto, hanno covato in maniera invisibile e sono divampate circa tre ore dopo la fine dei lavori. In sostanza si è trattato di un incidente.

