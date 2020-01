Valle d'Aosta, cane soccorritore sopravvive 16 giorni sul ghiacciaio del Cervino

E’ sopravvissuta 16 giorni vagando a oltre 3.500 metri sui ghiacciai del gruppo del Cervino, senza cibo, con temperature fino a -25 gradi. Malice è un pastore belga Malinois di sette anni, specializzata nella ricerca di persone in superficie e sotto le valanghe. “E’ pelle e ossa. Ci metterà due settimane a riprendersi, ha perso tutto il tono muscolare. Però è tornata”, racconta il suo conduttore, Lucio Trucco, guida alpina, tecnico del Soccorso alpino valdostano e gestore del rifugio Guide del Cervino (3.480 metri).

Malice durante un’esercitazione antivalanga (facebook Lucio Trucco)

Proprio da qui, da Plateau Rosa, Malice si era allontanata il 12 gennaio. “Non era mai successo, avrà seguito qualche odore particolare. L’abbiamo cercata per dieci giorni, anche con elicottero e drone. Pensavamo fosse dentro un crepaccio o comunque bloccata. Due settimane dopo ho detto è scesa a Zermatt, sul lato svizzero, e qualcuno la tiene in un appartamento, o temo il peggio” racconta Trucco. Invece “ieri sera è tornata, forse avvertendo l’arrivo del brutto tempo, come i selvatici”.

“Mi ha fatto le feste, – ricorda Trucco, con cui Malice è cresciuta – ma era senza energie. Ora dobbiamo darle da mangiare poco alla volta, per evitare il rischio di una torsione dello stomaco”. Non è mai scesa verso valle, secondo il suo conduttore: “Sarà stata a una quota compresa tra i 3.500 e i 3.800 metri. Altrimenti si sarebbe sporcata e avrebbe avuto un odore di selvatico. Invece ha solo qualche taglio sul muso e sulle zampette, ma niente di grave”.







Fonte