Valery Meladze

✨Valery Meladze, spesso definito come “l’ultimo romantico”, arriva in Italia con la sua voce inimitabile, il suo carisma ed il suo repertorio unico! 🔹7 maggio Assago (Mi), Teatro della Luna

Non perdere l’occasione di ascoltarlo live, acquista ora il tuo biglietto! ⤵️

Valery Meladze

Scopri tutti i dettagli!