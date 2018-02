Striscia la Notizia continuerà ad indagare sul canna-gate de L’Isola dei Famosi e per farlo ha deciso di spedire in Honduras i due inviati che più da vicino hanno trattato l’argomento: Valerio Staffelli e Max Laudadio.

Il primo ha portato i Tapiri a Eva Henger e Nadia Rinaldi ed ha contattato Craig Warwick, mentre il secondo è l’artefice dei fuori onda di Eva.

I due sono in procinto di partire per l’Honduras dove probabilmente rivivranno tutte le tappe fatte dai concorrenti prima di sbarcare all’Isola dei Famosi in cerca di prove e dettagli, come ad esempio le telecamere di sicurezza dell’albergo dove hanno alloggiato o la celebre villa dove – spiati dalle telecamere – hanno vissuto una settimana.

Il capitolo droga è tutt’altro che chiuso.