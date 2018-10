Valerio Scanu durante la promozione del nuovo album Dieci è stato un fiume in piena e dopo aver ironizzato sulla diatriba con Maria De Filippi ha anche svelato che l’artista A.O. lo ha minacciato di querelarlo per una motivazione ai limiti dell’assurdo.

“A.O.? Anche lei mi ha minacciato di querele. Quei messaggi minatori avevano così dell’assurdo che sembravano finti, pensavo fosse uno scherzo, invece era tutto vero”.

A.O. contro Valerio Scanu: “Hai manomesso il sistema”

Valerio Scanu ha svelato che a contattarlo non sarebbe stata l’artista in questione (che è innominabile), ma un’altra persona che parlava per conto suo:

“I motivi della contestazione erano abbastanza allucinanti. Questa tizia che parlava per conto della Oxa diceva che io avevo manomesso il sistema e che se su Google scrivevi “A.O.” uscivano foto mie. Mi ha dato dell’hacker praticamente. Anche alcune testate importanti hanno usato mie foto in articoli su di lei”.

Immagino l’artista A.O. così appena trova su Google le immagini di Scanu mascherato da lei.