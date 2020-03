Quale persona “abbastanza famosa” anni fa ha denunciato Valerio Scanu per diffamazione perdendo però la causa?

Il cantante – intervistato via Instagram da Alessio Poeta – ha precisato di non voler svelare il nome (e neanche l’iniziale) perché “siccome questa cosa non è mai uscita, è meglio che non esca!”.

Ovviamente essendo una cosa “mai uscita” la persona famosa che l’ha denunciato potrebbe essere veramente chiunque, da un suo collega di Amici ad una starlette degli anni Ottanta, ma rovistando fra vecchie dichiarazioni del cantante è possibile risalire ad una presunta querelle avuta con Maria De Filippi che coinciderebbe proprio – a livello di date – con la causa.

Come dichiarato da Scanu, infatti, si sarebbe iscritto a Giurisprudenza tre anni fa dopo aver vinto una causa in Tribunale, quindi la diatriba con il vip in questione potrebbe essere accaduta fra il 2016 ed il 2017.

Nel 2018, in occasione della conferenza stampa tenuta per l’uscita dell’album Dieci, Valerio Scanu interpellato dal Corriere della Sera in merito alla sua esperienza a Tale e Quale Show, commentò così:

“Mi sono molto divertito durante il programma, ho imitato uomini virgola donne. Stavo per dire uomini e donne ma devo stare attento: come dico mezza parola mi querelano”.

L’allusione ovviamente è al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Programma che descrisse così un paio d’anni prima, nel 2016, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Finalmente Piove.