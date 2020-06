Qualche settimana fa Valerio Pino ha dichiarato che alcuni personaggi famosi ostacolavano il suo ritorno a Mediaset. L’ex ballerino aveva promesso di fare nomi e così ha fatto.

In un’intervista rilasciata nel programma campano Domenica Like (a Barbarella fischiano le orecchie) Valerione ha detto che Maria De Filippi sarebbe arrabbiatissima con lui (e te credo) e che Barbara d’Urso pare non lo voglia nelle sue trasmissioni perché lo considererebbe “alla ricerca di visibilità”.

“Mi sono auto censurato per 10 anni. Il primo personaggio di cui farò il nome è Maria De Filippi… è molto inca**ata e arrabbiata con me per la pubblicazione di questo libro perché io racconto tutta la verità, i dettagli e la mia storia d’amore con Marcus Bellamy vissuta durante i serali di Amici di Maria De Filippi. Dovevo raccontare tutta la verità. Io e Marcus ci siamo veramente amati. Mi dispiace Maria. Siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: perdonami. Ho sbagliato, sono umano… non sono perfetto. Ho chiesto scusa perché non è professionale innamorarsi durante il lavoro. Maria, però, impara a perdonare. Poi c’è Barbara D’Urso e il suo autore. Entrambi hanno detto ad alcune agenzie che mi hanno proposto nei suoi programmi di non volermi perché io sarei alla ricerca di visibilità e quindi hanno detto di no. Io adesso vorrei capire se quello che mi è stato detto è verità oppure no. Però questo è quanto”.

Se sono cose che gli sono state riportate, potrebbero anche non essere vere. Detto questo Carmelita ha perdonato Taylor Mega, quindi mi pare strano che non voglia Valerio Pino nei suoi santuari.

