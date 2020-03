Valeria Marini ha fatto il tampone del CoronaVirus prima di entrare al Grande Fratello Vip?

La confessione della showgirl (che non ha convinto Selvaggia Lucarelli) è stata chiarita una volta per tutte a Live Non è la d’Urso dalla diretta interessata, dove ha smentito – parzialmente – quanto detto.

Queen Valery, infatti, ha fatto sì un tampone prima di entrare al GF Vip, ma non era per il Covid-19, bensì per un mal di gola.

“Io sì, ho fatto il tampone. Ma era un tampone faringeo perché soffro di mal di gola, da buon Toro quale sono – sono del segno del toro – e soffro di mal di gola. Ho fatto tutte le analisi e tutti i controlli e dopo ho fatto un tampone. Io non essendo un medico credevo che fosse un tampone per il CoronaVirus ed invece era un tampone faringeo perché avevo avuto dei problemi di mal di gola. Così finalmente riesco a chiarire questa cosa. Ho fatto il tampone perché avevo degli abbassamenti di voce”.

Ecco il video:

Valeria Marini ha fatto il tampone per il coronavirus prima del #gfvip? Dopo le polemiche, ci spiega tutto a Live #noneladurso pic.twitter.com/Okr11aIxi8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020

Caso chiuso?