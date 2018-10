Valeria Marini dalle pagine di Chi ha parlato di una frequentazione con Ivan Gonzalez ed ha lasciato intendere di essere già stata da lui in Spagna. La notizia di questo flirt ha fatto il giro del web, ma l’ex tronista spagnolo ha ridimensionato la cosa.

“Lei è un’amica. […] É stato un piacere fare questa copertina di Chi, grazie di cuore a tutti per i vostri complimenti. Chiarisco questo dubbio, Valeria e io non siamo una “coppia” ma siamo super amici stellari. Ho vissuto un bel percorso con lei. Baci stellari”.

La nostra Queen Valery però sembra averla presa bene, perché ha subito commentato:

Anche se mi immagino Valeria Marini così mentre scriveva il commento…

“Io all’inizio mi sono avvicinata a Ivan non solo per la sua bellezza, che è innegabile, ma per provocare Patrick. Volevo una sua reazione, che però non c’è stata.

Appena l’ho visto sono rimasta colpita. Ricordo il momento: noi coppie guardavamo i single che giocavano a calcio in spiaggia. Io vedo questi ragazzi, lascio Patrick e corro da loro, ma era un momento stellare di risate. Lì incrocio lo sguardo di ‘Ivan il terribile’ e scopro che è spagnolo. Io parlo perfettamente la sua lingua perché ho lavorato in Spagna. Ci siamo trovati subito, mi ha saputo prendere con le risate. Poi….eccoci, siamo ancora qui.

A Temptation? Mica abbiamo fatto l’amore. Le cose più eccitanti sono stati i gargarismi con il limone e la condivisione delle cotolette.

Se sono già stata a Madrid? Frequentazione in corso. Va bene come risposta?

Perché chiamo Ivan ‘toro di Siviglia’ anche se è di Madrid? Ma dai lui è comunque un toro.

Andrò in Spagna da lui.

Ivan mi piace e io credo, vivo, mi nutro d’amore. Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione. Chi non mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo che cosa succederà. Sto vivendo il periodo più bello della mia vita anche grazie a Ivan”.