Dopo i molteplici esperimenti di Giucas Casella, gli autori de L’Isola dei Famosi hanno deciso di spedire in Honduras Valeria Marini per un periodo di tempo non ben stabilito.

L’ex isolana sarebbe stata mandata per una missione e – in una diretta Instagram – avrebbe svelato anche il motivo:

“In Honduras manca l’eros, la carica erotica, insomma, manco io! Porterò sull’Isola la voglia di sedurre, di sesso”.

Considerando che Amaurys, Franco e Gaspare sono felicemente accompagnati e Jonathan è dichiaratamente gay, nel mirino della Marini potrebbero finire Marco Ferri e Simone Barbato.

Lezione di seduzione 2.0 in arrivo.