Queen Valery è tornata.

Valeria Marini intervistata da Chi ha lanciato qualche frecciatina a Francesca Cipriani:

“Adesso arriva la star! Non si dimentichi che la moda del lancio dall’elicottero è nata con me, il resto sono solo fotocopie mal riuscite. Se ce l’ho con Francesca? No, nemmeno la conosco. Ma di certo posso dire che è una mia fan e mi imita in tutto e per tutto. Poi bisogna capire se lo fa bene o male.”