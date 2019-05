Dopo Mario Zamma, un’altra amica di Pamela Prati ha detto la sua in merito al caso di Mark Caltagirone e il matrimonio misterioso. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Valeria Marini ha difeso Pemelona ed ha dichiarato che – secondo lei – la showgirl potrebbe essere vittima di qualcuno o qualcosa.

“Posso solo dire che io sto con Pamela. E non lo dico per buonismo. Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili. La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia.”

Queen Valery ha anche svelato di avere un nuovo fidanzato, ma non ha voluto fornire troppi dettagli per scaramanzia.

“Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. – ha dichiarato Valeria Marini – C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell’amore.”

ma in tutto questo non mi sembra di aver visto da nessuna parte il parere di Valeria Marini sul matrimonio della Prati!

Il post di Mario Zamma su Pamela prati.

“Per diverso tempo non ho detto nulla. Ora voglio dire la mia su questa vicenda di Pamela Prati, premesso che non so realmente come stanno le cose e mi dispiace non saperlo visto che sono suo amico da più di trent’anni, ho provato più volte a sentirla ma non mi risponde. Riproverò e andrò anche sotto casa se servirà. Però, come suo amico che le vuole bene, mi sono fatto una idea…

Credo che Pamela stia male, tanto male, come tanti di noi. E anche se fosse, e anche se lei in qualche modo si sia fatta abbindolare da qualche truffatrice?, ha fatto una str*nzata una grande str*nzata e allora? La vogliamo distruggere per questo? È sempre una persona e un Essere Umano e un essere umano può sbagliare? o No!!!

La verità è che viste come stanno le cose non possa più fare un passo indietro credo. Credo posso anche dire che è Indifendibile e Sti gran cazzi io la voglio Difendere. La Cosa più brutta e orrenda è che in questa vicenda nessuno o pochissimi che ho visto si stiano realmente preoccupando di come sta lei.

Mia Martini l”anno fatta morire dicendo cose assurde su di lei. Ho visto ieri sera Il Costanzo Show nel parlare di lei tutti a deriderla una persona una vera signora del nostro mondo sicuramente molto meno colpevole di tante altre.”