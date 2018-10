Nuove esilaranti dichiarazioni di Valeria Marini sulla sua storia con Ivan Gonzalez. Dopo aver ammesso di frequentare l’ex tronista spagnolo e di vivere il momento più bello della sua vita anche grazie a lui, Queen Valery ha rivelato a Chi altri dettagli su questa relazione.

La Marini ha parlato del colpo di fulmine quando ha visto Ivan in spiaggia ed ha anche lasciato intendere di essere già stata a Madrid con il suo ‘toro’.

“Io all’inizio mi sono avvicinata a Ivan non solo per la sua bellezza, che è innegabile, ma per provocare Patrick. Volevo una sua reazione, che però non c’è stata.

Appena l’ho visto sono rimasta colpita. Ricordo il momento: noi coppie guardavamo i single che giocavano a calcio in spiaggia. Io vedo questi ragazzi, lascio Patrick e corro da loro, ma era un momento stellare di risate. Lì incrocio lo sguardo di ‘Ivan il terribile’ e scopro che è spagnolo. Io parlo perfettamente la sua lingua perché ho lavorato in Spagna. Ci siamo trovati subito, mi ha saputo prendere con le risate. Poi….eccoci, siamo ancora qui.

A Temptation? Mica abbiamo fatto l’amore. Le cose più eccitanti sono stati i gargarismi con il limone e la condivisione delle cotolette.

Se sono già stata a Madrid? Frequentazione in corso. Va bene come risposta?

Perché chiamo Ivan ‘toro di Siviglia’ anche se è di Madrid? Ma dai lui è comunque un toro.

Andrò in Spagna da lui”.