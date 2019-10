“Era giusto difenderla”. Valeria Marini si esprime così in relazione alle polemiche che hanno investito negli ultimi mesi Pamela Prati per la vicenda relativa alla storia con Mark Caltagirone. “Era giusto difenderla”, dice Marini ospite di ‘Vieni da me’. “Ho cercato di contattarla in quel periodo e non ci sono riuscita. L’ho vista quest’estate e mi sembrava plagiata, messa in mezzo… So che non ha la malizia di organizzare una cosa del genere. Lei era ed è in buona fede, è un’artista degna di rispetto. Ha sofferto tanto, tutto questo è andato a suo discapito. E’ stata linciata, sono felice di averla difesa”, dice Marini. In passato, tra le due artiste non sono mancati momenti di tensione: “Si può anche discutere, litigare. Non mi conosceva, c’era un gruppo di attori grandissimi. Pamela si è un po’ ingelosita, poi ci siamo conosciute”.

