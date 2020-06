”La musica dà ritmo alla vita, c’è per tutti una gran voglia di rinascere. Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare ‘boom”’. Dopo il successo di ‘Me Gusta‘, il singolo che la scorsa estete diventò un vero e proprio tormentone estivo, Valeria Marini lancia un nuovo brano questa volta dedicato principalmente alle donne, ”che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente ‘Donne Stellari’!’‘, dice la showgirl. ‘Boom’ è un invito per tutte le donne a tirar fuori il meglio di tutta l’energia che ognuna ha dentro di sé. ”Abbiamo tutti una gran voglia di rinascita”, spiega la showgirl che ha così deciso di regalare ai suoi fan un’estate ”stellare”.

