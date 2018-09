Ieri il settimanale Diva e Donna ha messo in dubbio la storia d’amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri.

Oggi a parlare è il padre dell’uomo, Mario Baldassarri, che in un’intervista rilasciata a Spy ha parlato della prima puntata di Temptation Island Vip. Mario ha anche svelato qualche dettaglio sulla coppia.

“Mio figlio Patrick non è un ragazzino alle prime armi…e Valeria è una donna di spettacolo. Mi aspettavo un cinema del genere e lui non ha ceduto alle provocazioni. Patrick ha la capacità di resistere e sapeva a cosa andava incontro. Conosco Valeria da 30 anni, è una combattente che sa sempre come rimanere a galla. Spero che Patrick non faccia sciocchezze nelle prossime puntate perché a me farebbe piacere che, a 47 anni, si mettesse a posto e si facesse una famiglia.

Con Valeria Marini si sono presi e lasciati più volte, prima del programma. Sa bene come si comporta Valeria. Stare con lei è come salire su una giostra: lei deve fare e disfare. Mi dicono tutti che mio figlio ha reagito in modo tranquillo alle immagini di Valeria che flirtava con il modello spagnolo. Ma quello che è successo nel programma non mi turba più di tanto: in un programma televisivo devono succedere cose e Valeria è donna di spettacolo…”.