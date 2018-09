Il settimanale Diva e Donna ha lanciato uno scoop, stando a quello che si legge nella rubrica Sussurri tra Divi, Valeria Marini e Patrick Baldassarri sarebbero solo amici e la loro storia potrebbe essere finita prima delle registrazioni di Temptation Island Vip.

“Loro due si sono fatti fotografare molto poco in questa estate e se lo hanno fatto, anche sui social, è stato forse per promuovere il programma Temptation Island Vip. I due sono tornati ufficialmente insieme da circa otto mesi ma i veleni impazzano. Secondo le malelingue sarebbero solo amici. Sicuramente fra loro la complicità è forte ma, dice qualcuno, la vera tentazione sarebbe quella di fare business”.

Fidanzati, amici, ex amanti, poco importa, Queen Valery ci sta regalando tutto il trash del quale abbiamo bisogno, tanto che potrebbero fare tranquillamente il programma solo su lei e Ivan e continueremmo a vederlo…



«Occupiamoci adesso di un’altra coppia…». Ma chissenefrega delle altre coppie,l vogliamo Valeria Marini e Patrick 24 ore su 24 su Mediaset Extra a parlare in spagnolo sulla barca dove è arrivata Gemma. #TemptationIslandVip

Già me la immagino Valeria Marini al falò di confronto con Patrick: «è che c’ho la malattia degli spagnoli». #TemptationIslandVip

È palese che Valeria e Patrick non stiano insieme…Quelli di facebook, ovviamente, non ci arrivano 😅 #temptationIslandVIP

Ma è chiaro come il sole che Valeria e Patrick non stiano davvero insieme dai, è una coppia finta giusto per partecipare al programma #TemptationIslandVip

