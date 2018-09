Lunedì 10 settembre (fra 3 giorni!) debutterà la prima edizione di Temptation Island Vip e fra le anticipazioni più succose che gli autori hanno deciso di svelare ce n’è una che riguarda Valeria Marini che avrebbe “perso la testa” per un aitante tentatore: lo spagnolo Ivan Gonzalez.

Come mostrato nel video anticipazione, infatti, Valeria decide di alzarsi per ammirare da vicino i tentatori e fra i 12 la sua attenzione è ricaduta proprio sullo spagnolo.

Valeria Marini e Ivan Gonzalez, c’è del tenero?

“Valeria Marini ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip per mettere alla prova l’amore con Patrick Baldassari – riporta 361 magazine – A quanto pare, però, ha messo alla prova le sue doti da seduttrice! Con chi? Il tronista di “Uomini e donne” spagnolo Ivan Gonzalez! Si vocifera che abbia perso la testa prima per il suo accento e poi per i suoi addominali! I due continuerebbero ad appartarsi nella casa a telecamere spente… Siamo certi che a Patrick arriveranno molti video… Ne vedrete delle belle!”.