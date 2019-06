Valeria Marini è tornata a parlare del caso ha bloccato l’Italia per mesi dicendo la sua su Pamela Prati ed Eliana Michelazzo.

Poco più di un mese fa Queen Valery al settimanale Oggi ha dichiarato:

“Posso solo dire che io sto con Pamela. E non lo dico per buonismo. Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili. La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia.”

Mentre risale a questa settimana il suo commento su Il Tempo:

Pamela Prati vittima come Eliana, anche se non hanno ammazzato nessuno. Credo che Pamela in questa storia sia una vittima, è rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra Pamela, la Perricciolo, non lo so… Non do giudizi, ma l’impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno”.