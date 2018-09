Valeria Bigella oltre ad essere un’ex protagonista di Temptation Island è (era?) anche una grande amica di Sara Affi Fella. Durante il trono di Sara, Valeria ha più volte difeso la ragazza ed ha negato che tra lei e Nicola Panico ci fosse stato un ritorno di fiamma.

Dopo che ieri sera la Affi Affi è stata sbugiardata (qui il video), Valeria è stata accusata di averla coperta per mesi. La Bigella ha quindi sentito il bisogno di difendersi.

“Mi spiace, ma io come voi non sapevo nulla! Ovviamente i vostri pensieri ci stanno tutto ma io ne ero all’oscuro. Sono sincera, sarò troppo ingenua. Ma non sapevo assolutamente niente!

Ragazze, evitate di accanirvi con me perché io come voi ero all’oscuro di tutto! Io come voi non sapevo niente! Fidatevi che sono più scioccata e delusa di voi dato che ritenevo Sara un’amica. Sono realmente all’estraneo di tutto e mi dissocio. Io in questo 2018 ho preso una serie di incu**te tra amori e amicizie, devo stare più attenta e aprire gli occhi”.