Valentina Vignali è uscita dal Grande Fratello da qualche giorno e come ha più volte dichiarato durante questa avventura ha preso molti kg.

Una volta tornata a casa, dopo circa due mesi di reclusione a Cinecittà, Valentina ha avuto l’opportunità di pesarsi e di scoprire di essere ingrassata di ben 10 kg, circa 1 kg a settimana. Un ‘peso’ che la Vignali aveva ipotizzato ma di cui non sembrerebbe essere preoccupata, dato che ha dichiarato di esser già entrata in modalità “Operazione Pumba”, ovvero dieta ferrea e duro allenamento per ritrovare – nel giro di tre settimane – il peso forma.

La Vignalona ha anche risposto a chi l’ha insultata proprio per questo:

“Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro. In più avevamo i soldi contatissimi quindi tante cose sane tipo frutta, verdura, pesce ecc non potevamo permettercele. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma: solo carboidrati. Inoltre lì dentro in alcune giornate ti annoi talmente tanto che mangi di continuo. Questo è quello che più o meno è successo a me”.

Una frecciatina rivolta molto probabilmente anche a Francesca Cipriani, che qualche giorno fa l’ha chiamata “Vignali solo Photoshop” accostando due foto di prima e durante la sua permanenza al Grande Fratello.

“La Vignali continua a sparlare di me. Che aprisse quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di nominarmi. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti”.