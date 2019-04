Stefano Laudoni, archiviata la storia d’amore con Valentina Vignali, si è gettato fra le braccia di tale Giorgia che qualche giorno fa ha fatto una battuta proprio sulla gieffina (che è stata mostrata alla Vignali durante la diretta).

Inizialmente Valentina ha preso il tutto con sportività, ma qualche attimo dopo – ripensandoci – ha commentato con Mila Suarez la situazione e, parlando rivolta alla telecamera, ha detto rivolgendosi a Giorgia: “Hai avuto cinque minuti di visibilità in televisione, goditeli perché non ti ricapiteranno mai più“.

Attaccando subito dopo:

“Tu Mila nell’incontro con Delia sei stata di un’educazione e di una signorilità che io non avrò mai in tutta la vita. Io devo imparare da te perché non ce la faccio, a me mi arresteranno prima o poi. […] Questa fenomena qua, la nuova (parla di Giorgia, la nuova fidanzata di Stefano Laudoni, ndr), che fa tanto la fi*a reale; cioè io non ne ho mai parlato male, non la conosco, è una bellissima ragazza ma stesse nel suo, questa manda dei messaggi assurdi. I miei follower mi mandano gli screen. Quando Stefano mette una foto con lei i fan vecchi della coppia gli lasciano commenti tipo ‘ti vedevo meglio con Valentina’ e continuano a fargli il mio nome. Lei scrive in privato a questa gente e gli dice ‘avete rotto Valentina fa vomitare’, ‘Valentina è una cessa’, ‘Valentina fa schifo’, ma perché tutte le nuove del mio ex hanno quest’ansia di vivere? Basta, l’ho lasciato là nell’umido, basta”.