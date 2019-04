Ieri sera al Grande Fratello di Barbara d’Urso è stata eliminata Ivana Icardi, non prima però di averle fatto incontrare il fidanzato, il calciatore argentino Luis Fabian Galesio.

Prima dell’incontro fra i due, il Grande Fratello ha mostrato le immagini della complicità fra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini, fra carezze, abbracci e coccole, ma sia l’argentina che il fratello di Luca hanno smentito qualsiasi altro interesse oltre una semplice amicizia.

Al termine della puntata c’ha pensato però Valentina Vignali ad aggiungere un nuovo tassello a questa storia, svelando che Ivana Icardi sotto le lenzuola ha leccato un orecchio a Gianmarco Onestini.

“E’ inutile che Ivana fa la vittimina davanti a tutti, non mi piacciono queste cose. Se mi venisse chiesto lo dico, Gianmarco è una persona squisita, lei l’altra sera dopo la festa gli è saltata addosso e ha iniziato a leccargli l’orecchio. Ma lui è stato un signore, un santo! Quella sera lì lei stava in piedi davanti al letto e io le dicevo: ‘Ivana vuoi dormire qua?’ (con Gianmarco, ndr). Io mi ero messa dormire con Gianmarco perché ci ero stata meno e potevamo chiacchierare, ma non ho problemi a dormire con quello o con quell’altro. Lei stava lì in piedi diceva che non voleva dormire, e poi lui mi ha detto che lei gli aveva chiesto di andare di là con lei e che gli aveva leccato tutto l’orecchio. Allora che poi in puntata mi fai la scenetta che ti metti a piangere davanti al tuo fidanzato anche no, io ci ho visto malizia nelle cose che ha fatto con Gianmarco, è inutile che dà la colpa al vino. E’ passato come se fosse stato Gianmarco ad avvicinarsi a lei, ma non è stato assolutamente così. Gianmarco è un signore, un altro al suo posto se la portava a letto quella sera.