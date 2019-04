Appena entrata nella casa del Grande Fratello 16, Valentina Vignali ha confessato di essere stata tradita dal suo ex, Stefano Laudoni.

Oggi pomeriggio la cestista ha raccontato ai suoi compagni tutti i dettagli dei tradimenti di Laudoni. Come riporta Isa e Chia, Valentina ha scoperto delle prime corna grazie al suo agente.

“Una sera ho avuto il sentore che ci fosse qualcosa che non andava, così dopo che avevo saputo che una mia conoscente si trovava nello stesso locale del Laudoni le ho chiesto se sapesse o avesse visto qualcosa. Lei però mi disse: “Non mi fare queste domande perché mi metti in imbarazzo”. Siccome non è famosa per essere intelligente e dato che per un periodo abbiamo fatto parte della stessa agenzia, chiamo il mio agente e gli chiedo di indagare. Lui la chiama e scopre che lei e Stefano si stavano frequentando, che la sera precedente erano insieme in discoteca e che si erano baciati. Io a quel punto – con il pigiama ancora addosso – ho preso la macchina, sono andata a casa di lui e gli ho dato tante di quelle botte che gli ho sfondato la faccia.

E’ stato il momento meno lucido della mia vita. [..] Ero fuori di testa, una roba che nemmeno quando mi sono risvegliata dopo l’operazione. Non saprei usare un’unità di misura per quel dolore. Vado via da casa sua, lui poi la sera mi chiama, mi dice che aveva fatto una cavolata, che era ubriaco, che era un periodo in cui eravamo distanti, e che lei gli era saltata addosso.

Così alla fine quella sera ci vediamo, parliamo, ma io gli avevo chiesto tempo. In quei giorni peraltro dovevo andare in Puglia, così parto, prendo l’aereo e durante il viaggio – con il profilo fake che ho su Instagram – vedo che lei continua a mettergli like alle foto. Allora lo chiamo, gli chiedo: “Ma tu ancora ti vedi con questa?”. E lui mi risponde: “E tu come fai a saperlo?”. Lì sono sbroccata, sono stata 4 ore a piangere in un campo di grano, ero disperata.

Quando sono tornata dalla Puglia, sono passata da casa nostra a riprendere le mie cose, lui piangeva, ci siamo abbracciati, ma niente dopo si è visto con lei che nel frattempo metteva le storie su Instagram per farsi vedere. A lei non gliene è mai fregato nulla di lui, lei voleva solo fare uno spregio a me, gli chiedeva come mai io avevo tutti quei followers e lei no.”