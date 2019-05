Valentina Vignali (conosciuta anche come Vignalona o Vignali Solo Verità) ieri notte è scoppiata a piangere in giardino per un non ben specificato motivo e solo oggi, grazie ad un editoriale pubblicato su IsaeChia.it, sono stato in grado di recuperare tutti i pezzi del puzzle.

Pare infatti che Vignali Solo Verità si sia messa a piangere in seguito alla scoperta della nuova querela ricevuta da parte del suo ex fidanzato Stefano Laudoni, in seguito a delle presunte dichiarazioni sconvenienti che la cestista avrebbe fatto dentro la casa del Grande Fratello.

Come portato alla luce dall’organizzatore di eventi Amedeo Venza, infatti, sembrerebbe che Valentina Vignali abbia parlato di droga accostandola al suo ex fidanzato.

“La Vignali poche ore fa ha dichiarato in diretta tv che Stefano Laudoni fa uso di droga e che andava a letto con i trans. Credo che si sia toccato il fondo. Livelli bassi e vomitevoli. Chiedo ufficialmente la squalifica di questa squilibrata. PS: è stata querelata. […] Ciao a tutti, devo fare una precisazione. La Vignali è appena stata diffidata, non è stata ancora denunciata, ancora per poco. Questa deve essere proprio squalificata”.

Dichiarazione subito smentita da Stefano Laudoni, che è poi passato alle vie legali contro l’ex fidanzata.

“Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla Sig.ra Valentina Vignali nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Avevo già provveduto a diffidare la Sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale.”

Valentina Vignali piange al Grande Fratello e la mia mente trash è subito volata a questo momento quando oltre un anno fa, in diretta su Instagram, annunciò il tradimento di Laudoni con tanto di ingrandimento sulle lacrime.