Brutte notizie per Valentina Vignali. Mentre i follower Instagram di tutti i ragazzi del Grande Fratello 16 aumentano, quelli della cestista crollano. Secondo i dati di Ninjalitics e Social Balde, la Vignalona perde una media di 764 follower ogni giorno (quasi 6.000 nell’ultima settimana).

Ma non siamo davanti ad un countdown in stile Sara Affi Fella e a spiegarlo è Yari Brugnoni, co-founder di Ninjalitics:

“Il caso di Valentina Vignali è molto interessante per vari motivi: il primo perché denota come la produzione costante di contenuti sia essenziale per raggiungere nuove persone nell’online e quindi per poter crescere. Il secondo perché mostra come tutti i profili in realtà perdano followers ogni giorno, nessuno escluso, nemmeno i big account. Delle volte non ce ne accorgiamo semplicemente perché il numero dei nuovi follower conquistati è più alto di quellio dei seguaci che ci abbandonano. Una volta persa la spinta dei contenuti, e quindi di nuovi followers, rimane evidente solo il numero con il segno meno (i follower che se ne vanno) nell’equazione che mostra il numero effettivo di crescita dei follower. Il terzo motivo, è che dimostra come non basta essere famosi e apparire ogni giorno in tv per crescere, se non si fanno contenuti. Sono veramente curioso di vedere come si comporterà l’algoritmo quando Valentina uscirà da GF e tornerà a pubblicare con costanza dopo un periodo lungo di inattività totale!”