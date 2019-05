Ieri sera Valentina Vignali ha svelato quanto ha pagato una gonna che si è portata dentro la casa del Grande Fratello scatenando l’indignazione di Francesca De Andrè che ha successivamente ammesso “non potrei mai spendere così tanto per una gonna, mai, mai, mai, mai, mai, più volentieri faccio un bonifico in Africa, mai, mai, mai, mai, mi sento male, più volentieri li dò ad una mia amica che so che li porta nei centri dove sono nata io“.

Il tutto è successo quando il Grande Fratello ha spento le luci nelle camere da letto, facendo credere ai ragazzi che fossero le due di notte (e che quindi non fossero più in diretta su Mediaset Extra), invece mancavano ancora un po’ di minuti all’orario stabilito e lo sfogo di Valentina contro gli autori (colpevoli di non aver ritirato una sua gonna costosa dal magazzino) è finito in TV scatenando i classici commenti del web.

Valentina che ha una gonna di 1200€ io se avessi 1200€ mi farei due viaggi. Che materialista del cazzo che sei . #gf16 — L.M 🌹 (@la_cucciolina) 5 maggio 2019

Valentina Vignali si è infatti portata al Grande Fratello una gonna pagata 1200€, ma avendo preso un po di kg non le sta più, motivo per cui ha chiesto agli autori di ritirarla:

“Io in magazzino non la lascio, non mi fido. Oggi pomeriggio in confessionale gli ho detto (al Grande Fratello, ndr) ‘non mi sta, sono ingrassata, è inutile che la tengo qua (nell’armadio, ndr) perché è una gonna che costa. L’ho messa in magazzino e gli ho chiesto ‘me la venite a prendere?’, mi hanno risposto di sì ma è sta ancora lì. La tengo qua, a questo punto, 1200 euro di gonna, sai”.

Questa non è la prima volta che la cestista ostenta i suoi soldi. L’anno scorso ha infatti pubblicato un video su Instagram nel quale mostra diverse banconote da 100, 50 e 20 euro lanciando una frecciatina alle compagne di classe che da piccola la prendevano in giro.

Video commentato così dalla d’Urso, che la ospitò poi a Pomeriggio Cinque:

“Ero su Instagram e ho visto questa…oggi ho scoperto che questa sei tu e mi sono detta ‘ma guarda sta cretina cosa cavolo ha fatto’. Questo è la verità io non dico bugie. Valentina ti giuro, io penso tu sia intelligente, ma secondo me uno dimostra le cose con i traguardi che raggiunge. Non si ostenta, non è necessario dire di andare in prima classe. Io a quelli che mi hanno fatto del male rispondo stando qui e facendo il mio lavoro. Posso consigliarti? Non farlo più. Io non condivido nemmeno i rapper che tirano i soldi in aria, ma quello è spettacolo.”

