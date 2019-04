Al Grande Fratello 16 le ragazze hanno già dato spettacolo e se Mila Suarez si è cambiata il costume da bagno davanti le telecamere come se fossero spente (le immagini evito di metterle, tanto non vi interessa vedere il suo davanzale fresco di chirurgo), Valentina Vignali è finita sotto accusa per esser entrata sotto le coperte in modo un po’ scomposto.

La foto che ha fatto il giro del web fra social network e siti di gossip è questa e molti – credendo che Valentina fosse sprovvista di intimo – hanno iniziato ad offenderla.



Le mutandine Valentina le aveva, smettete di offenderla #GF16 pic.twitter.com/K9Q4X2FLGJ — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 12 aprile 2019

Per la gente che si inventa le cose la Vignali aveva le mutande, non so la gente perché ha coperto quella parte pensando che fosse senza mutande. Comunque segnalate tutte le immagini che vedete della Vignali e di Mila perché sono immagini che non vanno messe su internet #GF16 — (@gvccixlou) 12 aprile 2019

Ovviamente si è trattato di un misunderstanding generale, dato che la Vignali – che in quel momento si stava per mettere sotto le coperte – aveva le mutande, anche se la censura con i pixel potrebbe far alludere a tutt’altro.Ecco la foto originale: