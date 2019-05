Ieri sera il Grande Fratello di Barbara d’Urso ha eletto il primo finalista con il meccanismo ormai rodato di far credere al concorrente scelto dal televoto di essere stato eliminato, salvo poi comunicargli a sorpresa in studio di essere un finalista. Un meccanismo già usato (avveniva già ai tempi di Alessia Marcuzzi con Andrea Cerioli) che ormai non stupisce più i concorrenti più attenti e che ieri ha visto trionfare Gennaro Lillio.

In nomination per scegliere il primo finalista, oltre Gennaro, c’erano anche Enrico Contarin, Kikò Nalli e Valentina Vignali, ma quando Barbara d’Urso ha annunciato chi sarebbe rimasto in casa lo ha fatto in modo casuale senza andare in ordine di classifica, lasciando per ultimi proprio Gennaro e Valentina.

Questa scelta ha fatto così credere a Valentina di essere arrivata seconda e di essere super apprezzata dal pubblico, quando in realtà fra i quattro nominati è stata proprio quella che ha ricevuto meno preferenze (solo l’8%), rispetto a Kikò (20,1%), Enrico (31,9%) e Gennaro (39,1%).

“Io sono arrivata seconda Gennà, buono, buono. Guarda che noi quattro io ci vedo finalisti, sono sincera. Io vorrei vedere le percentuali, comunque primo e seconda, capito? Sono contentissima. Sono contentissima per te. Arrivati a sto punto balliamo, no?”.

Ecco il video e tutte le percentuali del televoto che hanno eletto Gennaro primo finalista.

Qualcuno avverta la Vignali.