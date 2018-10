Valentina Vezzali: Con Tennis&Friends si promuove cultura sport

(Fotogramma/Ipa)

“In Italia siamo un po’ indietro come cultura sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell’importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico“. L’ex schermitrice Valentina Vezzali commenta così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.