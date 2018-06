Qualche giorno fa l’ex fidanzata di Andrea Cerioli, tale Valentina Rapisarda, ha sbottato contro le follower di Instagram colpevoli di essere delle “acide di mer**a“.

“Mi sono rotta i coglio*i di tutte queste acide di mer*a! Io non sono nessuno, non sono un personaggio pubblico, ho fatto un’esperienza in tv, ma questo non vi dà il permesso e il lusso di poter sparare così sulla croce rossa. Se vi avessi davanti, uno schiaffo a mano aperta ve lo darei per farvi riprendere! Io faccio una vita normale, come tutti voi. Toglietevi dalla testa che perché una persona va in televisione, vi è dovuto qualcosa! Non vi è dovuto un caz*o! Molte mi scrivono dei messaggi per insultarmi ‘volevo vedere se mi rispondevi’…ma tutt’apposto? Mi insulti, mi chiami coglio*a o rifatta di mer*a perché vuoi che ti risponda? Ma ti mando a caga*e!”