Valentina Ferragni posta una foto in bikini in piscina a Dubai e viene attaccata da un’attrice che critica apertamente il suo aspetto fisico. La sorella dell’influencer Chiara non si perde d’animo e le risponde a tono. “Perdonatemi ma questa deve fare pubblicità – le scrive l’attrice nel post su Instagram ‘scordandosi’ la punteggiatura – lasciate spazio alle modelle a chi fa questo nella vita non ha un punto vita non è un fisico secondo me armonioso è una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l’attrice mica rubo il posto ad una ballerina queste vogliono fare tutto ma un po’ di realismo è quadrata abbiate pazienza“.

