È passato più di un anno da quando Valentina Dallari ha rivelato di essere anoressica poco prima di entrare in una clinica specializzata. L’ex tronista adesso ha trovato la forza per rilasciare un’intervista a Le Iene, nella quale ha svelato come si è ammalata.

La dj ha parlato del suo amore per Chiara Ferragni e Chiara Biasi ed ha confessato che pensava che perdendo peso avrebbe guadagnato follower, fama e collaborazioni.

“Seguivo tantissimo la Ferragni. Lei scrisse quanto era alta, era alta come me e disse che pesava 53 kg e io la presi come modello. Io pensavo che bisognasse essere come lei per essere belle. Chiara Biasi era la blogger che seguivo di più in assoluto. Il suo fisico era spigoloso, gli uomini scrivevano che era molto sensuale. Le ragazze le dicevano che avrebbero ammazzato per il suo fisico e pure io avrei ucciso per il suo fisico. Le mie follower volevano la Biasi e io volevo dargli la Biasi.

Pensavo: ‘se io divento così magra avrò più follower, avrò più successo, sarò più cool, più giusta, avrò più brand che mi scriveranno e più seguito’. Mi facevo gli screen delle sue foto per fare il confronto con le mie e vedere la differenza tra me e lei. Volevo essere come lei e avere il suo thigh gap. Ovvero lo spazio tra le cosce, era diventato per me una vera e propria mania.

Sono alta 1,77, sono arrivata a pesare 37 chili, quando l’ho sentito mi sono messa a piangere ma ero felice.”