Valentina Dallari è tornata a parlare della sua anoressia ed ha svelato ai suoi follower che tra pochi giorni lascerà la clinica, dopo più di 8 mesi. Una fan dell’ex tronista le ha chiesto di Andrea Melchiorre e Valentina non si è morsa la lingua. La Dallari si è scagliata contro il suo ex, l’ha accusato di averla chiamata ‘cellulitica’ e di essere stato l’inizio di tutti i problemi.

“Andrea? Non l’ho mai sentito e sinceramente visto che mi ha dato della cellulitica, è stato l’inizio dei miei problemi, diciamo. Non mi ha neanche scritto, visto che stavo bene, quindi non è stato molto carino né prima né dopo, ma sapevamo com’era. Andrea farebbe meglio a nascondersi? Sono d’accordo.”

Aspettiamo la risposta di Andrea.



“Ho saputo che è stata male, ma non me la sono sentita di scriverle. Tra di noi c’è stata una storia breve, eravamo incompatibili. Eravamo troppo piccoli e forse troppo incoscienti per gestire il nostro rapporto. Siamo stati sommersi dal mondo fuori e l’onda mediatica ci ha travolti: eravamo spiazzati e i social si sono rivelati un’arma a doppio taglio. Alla fine abbiamo dovuto prendere due strade diverse. Non andavamo d’accordo.”