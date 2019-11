Ieri Le Iene hanno riproposto un vecchio servizio su Giulia De Lellis, in cui la nostra vulcanologa viene insultata per aver detto che le “donne curvy non sono un bel vedere”. Giuliona ha commentato la sua uscita bislacca sulle curvy dicendo che lei preferisce le donne magre, ma che rispetta chi sta bene con “del grasso addosso”.

“Preferisco la donna magra. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente.”

Dopo la messa in onda del servizio, Valentina Dallari ha scritto un lungo sfogo sulle sue stories.

“Le donne non si dividono in MAGRE o GRASSE. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ancora persone che catalogano altre donne in questo modo. “Avere il grasso addosso” é una frase dispregiativa, che ci proietta ancora una volta nei classici che stanno ROVINANDO un’intera generazione di donne. Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con se stesse, e se si è CURVY non significa essere robuste, o come dicono, altri “GRASSE”. Certi discorsi non posso sentirli e mi feriscono nel profondo.Quella parola dovrebbe essere abolita. Ricordatevi sempre di piacere a voi stesse. Nessun’altra può dirvi come dovete essere.”

Capisco l’indignazione della Dallari, ma chissà cosa direbbe del comportamento del suo fidanzato, Junior Cally, che nemmeno un anno fa aizzò i suoi fan contro di me (senza nessuna ragione). Lo stesso che non cercò di fermare la valanga di minacce e insulti omofobi ricevuti dal sottoscritto e da tutta la mia famiglia. Personaggi pubblici che si comportano così non rovinano il web?

Le Iene: il servizio su Giulia De Lellis.

E secondo voi la carta d’identità per iscriversi ai social è una rivoluzione positiva o una proposta senza senso? #LeIene https://t.co/QofJEJlMf8 — Le Iene (@redazioneiene) November 3, 2019

Fonte:giuseppeporro