Qualche mese fa nella scuola di Amici è nata la storia tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru, i rumor sono circolati per molto tempo, ma i due non hanno mai confermato la loro relazione, fino a quando il ballerino ha deciso di rompere con l’ex di Todaro con un post su Instagram.

Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.

“Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono arrivato alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso di fare io un passo indietro.

Da marzo però le cose sono cambiate e adesso Valentin e Francesca Tocca sono tornati insieme. In questi giorni i ballerini sono stati avvistati insieme da diversi fan di Amici e la conferma finale dei questo ritorno di fiamma l’ha data Amedeo Venza.

“Valentin e Francesca sono ritornati insieme! Ieri sera la coppia ha cenato in una pizzeria di Sestri Levante in provincia di Genova. I due si sfioravano spesso le mani e si scambiavano diverse effusioni. Valentin è in quella zona da circa un mese, mentre Francesca Tocca lo ha raggiunto pochi giorni fa”.