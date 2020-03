Venerdì sera – proprio mentre in tv c’era Amici – Valentin Alexandru ha ufficializzato la sua storia d’amore con Francesca Tocca, ma ha anche aggiunto di volerla lasciare. Pochi minuti dopo il post del ragazzo, un’altra ballerina di Amici ha pubblicato delle storie “particolari”. Giulia Pauselli ha condiviso parte del testo di ‘Gli Uomini Non cambiano‘ di Mia Martini, aggiungendo però una personale frecciatina. Secondo i follower della ragazza e i fan del talent di Canale 5, quelle condivise dalla ballerina sarebbero delle shade rivolte a Valentin. Giulia infatti pare sia un’amica della Tocca.

“Gli uomini non cambiano

Prima parlano d’amore

E poi ti lasciano da sola

Gli uomini ti cambiano

E tu piangi mille notti di perché

Invece, gli uomini ti uccidono

E con gli amici vanno a ridere di te

Piansi anch’io la prima volta

Stretta a un angolo e sconfitta

Lui faceva e non capiva

Perché stavo ferma e zitta

Ma ho scoperto con il tempo

E diventando un po’ più dura

Che se l’uomo in gruppo è più cattivo

Quando è solo ha più paura”.

“Sarai tanto grande fuori, ma così piccolo dentro. Eri ‘mio fratello’, io ci credevo”.