“Il Valencia desidera esprimere pubblicamente la propria sorpresa per il fatto che l’allenatore della squadra avversaria negli ottavi di finale di Champions League riconosca che nel giorno precedente la partita e nella giornata del 10 marzo, quando è stato giocato il match al Mestalla, era consapevole come minimo di avere sintomi a quanto pare compatibili con il coronavirus senza” però “adottare misure preventive, mettendo in pericolo, se fosse stato effettivamente” malato, “numerose persone durante il viaggio e la permanenza a Valencia”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Valencia dopo l’intervista rilasciata da Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla Gazzetta dello Sport.

