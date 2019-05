Scintille in campo durante il match Milan-Bologna tra il ct rossonero Rino Gattuso e il giocatore Bakayoko. E’ passata da poco mezz’ora dal fischio d’inizio quando Biglia si fa male. Gattuso invita il centrocampista francese a scaldarsi ma lui chiede ancora qualche minuto prima di scendere in campo. Spazientito, Gattuso lo rispedisce in panchina, schierando al suo posto José Mauri. Ma Bakayoko non ci sta e tra i due nasce un diverbio che finisce con Gattuso che gli fa un gesto con la mano come a dire “ci vediamo dopo”. A scatenare l’ira dell’allenatore sarebbero state le parole del calciatore che si sarebbe rivolto a Ringhio con un “Fuc* off, man”.

