Sono italiane alcune delle aziende che stanno sviluppando candidati vaccini contro il coronavirus. E per far sì che il nostro Paese possa assicurarsi un adeguato accesso al possibile ‘scudo’ contro Covid19, “ci stiamo rapportando in modo molto stretto con il governo italiano, fornendo tutte le informazioni utili e tutta la collaborazione necessaria per tutelare i diritti dei cittadini”. Lo assicura all’Adnkronos Salute Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di Irbm, società con base a Pomezia che sta collaborando, attraverso la sua divisione vaccini Advent Srl, con lo Jenner Institute dell’Università di Oxford (Regno Unito) sul siero anti-Sars-Cov-2, dal nome provvisorio ‘ChAdOx1 nCoV-19’.

Fonte