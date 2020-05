Risultati promettenti dalla ricerca contro l’Aids. I ricercatori dell’Emory Consortium per la ricerca innovativa sull’Aids nei primati non umani e un folto gruppo di colleghi statunitensi pubblicano su ‘Nature Medicine’ i risultati dello studio su un nuovo vaccino contro l’Hiv, sperimentato sui macachi.Il siero si è rivelato efficace nel prevenire l’infezione, inoltre il suo effetto protettivo perdura un anno dopo la vaccinazione. I risultati, secondo i ricercatori, sono molto interessanti e potrebbero rivelarsi utili anche per la ricerca del vaccino contro il Covid-19. Secondo i ricercatori, la chiave della protezione “notevolmente migliorata” del nuovo vaccino dall’infezione virale è infatti frutto di un’alleanza tra anticorpi neutralizzanti e immunità cellulare. “La maggior parte degli sforzi per sviluppare un vaccino contro l’Hiv si concentra sull’attivazione del sistema immunitario per produrre anticorpi in grado di inattivare il virus, i cosiddetti anticorpi neutralizzanti“, afferma Eric Hunter, della Emory University. “Abbiamo progettato il nostro vaccino in modo da generare anche una forte risposta immunitaria cellulare che risiedesse nei tessuti della mucosa, in modo che i due bracci della risposta immunitaria potessero collaborare per fornire una migliore protezione”, continua.

