“STIAMO lavorando ad una eventuale modifica dell’emendamento al ddl vaccini, mantenendo l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo: il punto d’incontro, cioè, è che per il morbillo potrebbe essere necessario lasciare l’obbligo di vaccinazione e certificazione”. Lo ha detto il presidente della commissione Sanità Pierpaolo Sileri, circa l’emendamento Lega-M5s al ddl vaccini che attualmente prevede la cancellazione dell’obbligo di certificazione vaccinale.

“Preciso che l’emendamento – spiega – non toglie l’obbligo di vaccinazione, ma lascia solamente la sanzione amministrativa e rimuove l’esclusione da scuola. Ma potrebbe dunque essere necessario, come stiamo valutando, lasciare l’obbligo per il morbillo che pone maggiori problemi in questo momento. Considerando che il vaccino è comunque il trivalente” e copre anche da rosolia e parotite. “Questa è un’ipotesi”. Quanto ai tempi, “credo che entro aprile il lavoro sul Ddl vaccini si concluda almeno in commissione al Senato”.