Basta con i falsi allarmi sui vaccini. Centoventi scienziati italiani firmano una petizione per ribadire che: “La salute dei cittadini passa anche attraverso una corretta informazione”. L’appello arriva dopo che un’analisi dell’associazione anti-vaccini Corvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni), risultata carente sotto molti aspetti dal punto di vista tecnico, aveva lanciato pesanti accuse sulla sicurezza di questi farmaci. Corvelva aveva affidato i test su alcuni vaccini per bambini a un laboratorio privato, il cui nome però non è stato reso pubblico. La denuncia: presenza di proteine contaminanti e assenza degli antigeni che dovrebbero proteggere dalle malattie. Il tutto pubblicato su internet con il titolo “Vaccingate” e ripreso dal quotidiano romano di destra Il Tempo con un titolo in prima pagina a caratteri cubitali: “State attenti a quei vaccini”.



Il caso, secondo la lettera dei 120 esperti di medicina (dall’Accademia dei Lincei alle università di tutta Italia, dall’Istituto Superiore di Sanità a quindici istituzioni straniere) è stato sollevato “senza alcun rispetto per i lettori, dando credito ad analisi che, per quanto finora trapelato, non hanno nulla di scientifico, trasparente, riproducibile”. Il documento sul Vaccingate è stato pubblicato su Internet da Corvelva a metà dicembre. “Ma la procedura seguita per l’analisi è fallata e i risultati non sono stati sottoposti ad alcuna revisione”. Contro questo documento online si erano già schierate l’Aifa, Agenzia Italiana per il Farmaco e la Fisv (Federazione Italiana Scienze per la Vita). “Corvelva – aveva fatto notare il presidente della Fisv Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istituto Regina Elena a Roma – non fornisce alcuna evidenza originale, né alcun dettaglio sufficiente a ricostruire il trattamento effettuato”.



A fare le pulci al testo del “Vaccingate” si era messo anche Enrico Bucci, professore di Biologia dei sistemi complessi alla Temple University di Philadelphia, che pubblica la sua valutazione su Il Foglio. L’analisi, fa notare Bucci, “segue una procedura sbagliata”. Ecco perché, quando va alla ricerca degli antigeni che forniscono la protezione contro le malattie, “non ne trova tracce”. Il motivo reale è che “la metodica utilizzata non può funzionare”. E gli antigeni, che sono proteine, vengono scambiati per “misteriosi contaminanti proteici”, ovvero “un mostro minaccioso annidato in quello che iniettiamo nei nostri bambini”. Bucci, nel ribadire che l’analisi “prende fischi per fiaschi”, se la prende anche con l’autore dell’articolo de Il Tempo, il direttore Franco Bechis: “che già un anno fa scriveva che l’epidemia di morbillo è importata dai migranti”.



Un ultimo aspetto di polemica relativo al Vaccingate arriva dal suo finanziamento. Circa 10mila euro alla Corvelva sono infatti arrivati dall’Ordine Nazionale dei Biologi, come denunciato alcuni giorni fa dalla rivista scientifica internazionale Nature e come pubblicato sul sito dell’Ordine, che precisa: 7mila euro sono stati stanziati dal Consiglio dell’Ordine, 3mila invece arrivano personalmente dal direttore Vincenzo D’Anna, ex senatore del Popolo delle Libertà, intervistato sempre su Il Tempo accanto alle carte del Vaccingate. L’ordine dei biologi, fa notare la lettera dei 120 scienziati, dimostra di “ignorare le complesse procedure di analisi di qualità dei lotti vaccinali, che eccedono di gran lunga le capacità improvvisate di laboratori senza esperienza”.

