“Sono 25.599 i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni che non hanno presentato la documentazione richiesta alla data del 10 marzo in virtù della legga sull’obbligo vaccinale”: ecco un primo bilancio di come la popolazione residente in Lombardia ha risposto al decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale. Un primo bilancio, appunto, visto che i dati, forniti dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, riguardano soltanto una piccola parte di scuole in Lombardia. I dati a cui si riferisce l’assessore, infatti, riguardano 1.965 strutture scolastiche (tra nidi, materne, elementari, medie e superiori) su un totale di 10.729.

Ecco cosa prevede il decreto Lorenzin

La scadenza del 10 marzo riguardava chi a settembre e ottobre aveva autocertificato di essere in regola con le vaccinazioni e anche chi aveva dichiarato la volontà di mettersi in regola con le vaccinazioni mancanti. A questo punto, stando al decreto Lorenzin, le famiglie che non sono in regola rischiano una sanzione che può andare dai 100 ai 500 euro. Nel caso di bambini piccoli e piccolissimi (sia quelli del nido che quelli delle materne), invece, la normativa è ancora più stringente e prevede che gli alunni non possano proprio frequentare le scuole.

Per quei 25mila inadempienti, però, non è ancora detta l’ultima parola, però. Ancora Gallera continua, infatti: “Da alcune analisi a campione c’è qualcuno che, pur non avendo

presentato la documentazione, risulta invece già vaccinato. Ci auguriamo che il numero si riduca ulteriormente. Regione Lombardia metterà in atto, prima di giungere alle inevitabili sanzioni, tutti gli strumenti necessari per tentare di convincere le famiglie”.

Tornando ai dati, l’assessore spiega che dei 25.599 studenti a rischio, 77 sono nella fascia fino ai 3 anni, 1.093 quelli fino ai 6 anni e 24.429 quelli della scuola dell’obbligo dai 6 ai 16 anni.